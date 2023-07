Sicurezza al top con antivirus e VPN di Norton 360: ora a prezzo scontato (-65%)

Norton 360 è sempre di più un punto di riferimento per il settore della sicurezza informatica: si tratta di un bundle che mette a disposizione un pacchetto di servizi pensato per proteggere i dati e i dispositivi degli utenti. Con la proposta di Norton è possibile accedere all’antivirus, con protezione in tempo reale da tutte le minacce informatiche, oltre che alla VPN illimitata di Norton, per una navigazione sicura e privata, con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Norton 360 è disponibile in diverse versioni. La più interessante è la Deluxe che costa 34,99 euro per un anno (-65%). Con una spesa di meno di 3 euro al mese è possibile accedere all’antivirus e alla VPN da attivare su 5 diversi dispositivi tra smartphone, tablet, PC Windows e macOS. Con il piano Premium da 44,99 euro, invece, è possibile estendere la protezione a un totale di 10 dispositivi. Per attivare una delle proposte dell’azienda è sufficiente visitare il sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN in un’unica offerta: ecco Norton 360

Con Norton 360 è possibile accedere a:

un antivirus in grado di garantire la protezione in tempo reale (rilevamento e blocco) del software danno

in grado di garantire la protezione in tempo reale (rilevamento e blocco) del software danno una VPN illimitata per una connessione protetta dalla crittografia e con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

per una connessione protetta dalla crittografia e con la possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese fino a 75 GB in cloud per il backup protetto dei propri dati

per il backup protetto dei propri dati accesso ai servizi Dark Web Monitoring e Protezione minori

Per accedere a Norton 360 è previsto un costo di 34,99 euro per un anno, per chi sceglie il piano Deluxe con protezione di 5 dispositivi. Il piano Premium, invece, costa 44,99 euro garantendo una protezione per 10 dispositivi. C’è anche la versione Standard che costa 29,99 euro con protezione per un dispositivo. Per attivare il piano desiderato è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.