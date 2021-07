Sicurezza di livello militare su internet con PrivateVPN scontato del 77%

Oggi vogliamo suggerirti un ulteriore servizio VPN, indispensabile ormai per migliorare la propria sicurezza quando si naviga in internet. Si tratta di PrivateVPN, un servizio piuttosto completo che garantirà la massima privacy, protezione e velocità durante la navigazione.

Abbonamento PrivateVPN: caratteristiche

Nonostante siano nati per l’utilizzo professionale ed aziendale, i servizi VPN stanno trovando una dimensione naturale anche nel settore privato. La ragione è piuttosto semplice: la sicurezza, che oggigiorno non è mai troppa, soprattutto quando si parla del web. Avere una rete VPN (Virtual Private Network) vuol dire innanzitutto proteggersi da hacker e malintenzionati, che non avranno alcuna possibilità di accedere ai nostri dati personali. Questo perché PrivateVPN nasconderà qualsiasi informazione che possa far risalire all’utente, compreso l’indirizzo IP che rimarrà inaccessibile. Tutto questo è supportato da un sistema di criptazione a 2048bit di livello militare, il non plus ultra quando si parla di protezione dei dati personali.

Molto interessante la possibilità di scegliere tra ben 63 paesi attualmente, disponibili in un elenco in continua espansione. PrivateVPN, infatti, dispone di ben 100 server dislocati in 63 diverse località che permettono di accedere praticamente a qualsiasi sito al mondo senza alcuna restrizione regionale. Se tutto questo ancora non ti avesse convinto, da non sottovalutare è la disponibilità del servizio per ogni piattaforma. Che tu sia da smartphone, tablet, PC o modem potrai fruire del tuo abbonamento da Windows, Linux, iOS e Android senza alcuna limitazione. Basta scaricare l’applicazione ed effettuare il login, per navigare in maniera del tutto sicura da qualsiasi dispositivo. Chiude un’assistenza disponibile per ogni dubbio o informazione, in grado di aiutarti per utilizzare nel modo più efficace la tua VPN.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 77%, puoi acquistare l’abbonamento biennale a soli 2,04 euro al mese direttamente dal sito di PrivateVPN con una garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Un vero affare per proteggere te e tutti coloro che accedono alla tua rete internet.