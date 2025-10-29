Sicurezza digitale completa con TotalAV, al prezzo di 1,59€ al mese

Sei alla ricerca di un software che possa garantirti sia protezione informatica che privacy digitale grazie alla presenza contestuale di antivirus e VPN? TotalAV è esattamente ciò che fa al caso tuo.

Questo strumento mette a disposizione entrambi i servizi in un unico pacchetto, insieme a molti altri servizi che accrescono la tua cybersecurity. Il tutto adesso viene proposto con uno sconto dell’80% al prezzo di 19€ invece di 99€. Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre TotalAV.

Tutti i vantaggi di TotalAV

Tutto ciò che ti serve per la tua protezione e privacy online è dentro il pacchetto di TotalAV. Innanzitutto, dà accesso ad uno dei migliori antivirus in commercio. Le sue qualità sono state riconosciute anche da agenzie indipendenti: protegge in tempo reale da malware, adware, spyware, tentativi di phishing e persino ransomware.

All’antivirus si aggiunge la VPN illimitata, che rende la tua navigazione privata, dandoti al tempo stesso la possibiità di connetterti ai server distribuiti in più di 90 Paesi. Se sei in Italia e vuoi sbloccare siti e piattaforme estere puoi farlo grazie alla presenza capillare dei server TotalAV nel mondo. Viceversa, dall’estero puoi utilizzare il web italiano senza restrizioni di alcun tipo.

TotalAV include poi altri strumenti aggiuntivi, come l’ottimo adblock per eliminare annunci e banner invasivi dai siti web, il password manager per una gestione sicura delle password e anche un tool per ottimizzare il PC e renderlo più fluido.

La promozione ora attiva consente di acquistare il piano annuale di TotalAV al prezzo di 19€ per il primo anno, ovvero 1,59€ al mese. Inclusa c’è anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di TotalAV.