Sicurezza domestica assicurata con la telecamera Imou: grande sconto!

La telecamera di sorveglianza del marchio Imou è in offerta su Amazon a 29,99 euro. Il doppio ribasso prima del 13% e poi del 25% tramite coupon da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello, rende il prezzo di listino più conveniente garantendo un'ottima opportunità di acquisto. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Telecamera Imou: caratteristiche peculiari

La telecamera Imou si presenta con un design interessante e soprattutto adatto a qualunque tipo di ambiente domestico. La sua struttura è stata concepita in modo tale da poter essere installata sia su un soffitto, sia su un muro orizzontale o, ancora semplicemente appoggiata al di sopra di una superficie piana. Attraverso la lente integrato al suo interno, la videocamera registra video in 1080p full HD giovando anche della sua modalità in visione notturna che si attiva automaticamente al calar del sole o della luce.

Con l'implementazione dell'intelligenza artificiale, il prodotto rileva automaticamente un movimento umano non identificato attivando una sirena e inviando un messaggio di avviso tempestivo sullo smartphone del proprietario. Sotto questo punto di vista non bisogna preoccuparsi se si hanno in casa eventuali animali domestici, poiché la telecamera non li rileverà come intrusi.

L'angolo di visione si protrae fino a 118 gradi, la videocamera può inoltre roteare di 355 gradi su sé stessa e inclinarsi fino a raggiungere un angolo 85 gradi. Al suo interno, infine, è presente anche un microfono che consente di comunicare con i soggetti all'interno dell'abitazione anche a distanza.

La telecamera di sicurezza firmata Imou è acquistabile su Amazon a soli 29,99 euro. Acquistandola oggi è possibile riceverla in sole 48 ore se si è abbonati ad Amazon Prime.