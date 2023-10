Sicurezza e geolocalizzazione dell'IP: bastano 1,71 €/mese con questa VPN

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per accedere a Internet in sicurezza e privacy e per poter geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese può oggi puntare su AltasVPN. Il servizio è protagonista di una nuova offerta da non perdere: ora il prezzo è scontato a 1,71 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi. La promozione è attivabile direttamente dal sito ufficiale di AtlasVPN, accessibile dal link qui di sotto. Per tutti i nuovi clienti c’è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

AtlasVPN è la VPN da scegliere oggi

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la protezione della crittografia

una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente

un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese

la possibilità di utilizzo della VPN da un numero illimitato di dispositivi

La promozione in corso è l’occasione giusta per scegliere AtlasVPN. Attualmente, infatti, il servizio prevede un costo ridotto a 1,71 euro al mese. Per ottenere lo sconto rispetto al costo standard (11,22 euro al mese) è sufficiente puntare sul piano biennale che aggiunge, in via promozionale, 3 mesi gratis all’abbonamento. Complessivamente, quindi, l’abbonamento ha una durata di 27 mesi.

L’offerta proposta da AtlasVPN prevede la fatturazione anticipata, con una spesa complessiva di circa 46 euro, oltre a una garanzia di rimborso che consente di ottenere un risarcimento integrale dell’importo speso entro i primi 30 giorni dall’attivazione. Per sfruttare la promozione è sufficiente seguire la procedura online tramite il link qui di sotto. L’offerta sarà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.