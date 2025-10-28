Sicurezza e privacy digitale totali con TotalAV: costa solo 19€

Per avere sia protezione che privacy informatica solitamente è necessario acquistare due abbonamenti distinti: uno per avere l’antivirus e l’altro per la VPN. Non è così con TotalAV, dal momento che questo software mette a disposizione entrambi i servizi in un unico pacchetto.

Ma non è finita qui: il programma in questione aggiunge numerosi altri strumenti, di cui parleremo nelle prossime righe. Intanto però, una notizia che farà ancora più felici i nuovi utenti: per un periodo limitato, TotalAV è in sconto dell’80% al prezzo di 19€ invece di 99€.

Tutti i servizi inclusi nel piano di TotalAV

Per proteggersi a 360° dalle vulnerabilità del web c’è TotalAV. Questo tool non richiede integrazione di terze parti: include al suo interno tutto ciò che ti serve. In primo luogo, offre un antivirus pluripremiato dalle agenzie di rating indipendenti. Protegge in tempo reale da malware, adware, spyware, tentativi di phishing e persino ransomware.

A rendere privata la tua navigazione ci pensa invece la VPN illimitata, che permette massima privacy e dà la possibilità di connettersi ai server distribuiti in più di 90 Paesi. Grazie ad essi, potrai sbloccare siti e piattaforme estere (o italiane, quando sei all’estero) altrimenti inaccessibili.

Dicevamo degli strumenti aggiuntivi. TotalAV fornisce anche un ottimo adblock per eliminare annunci e banner invasivi dai siti web, un password manager per una gestione più virtuosa e sicura delle password e infine un tool di ottimizzazione del PC, così da renderlo più veloce.

Ribadiamo la promo del momento: 19€ per il primo anno invece di 99€. Inclusa c’è anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni. Puoi utilizzarlo su qualsiasi dispositivo, la compatibilità è ampia. Per procedere con l’attivazione basta andare sul sito di TotalAV.