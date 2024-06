Sicurezza e privacy nelle conversazioni vocali con l'uso di una VPN

La tecnologia VoIP, che consente di effettuare una conversazione tramite una connessione Internet, è sempre più diffusa tra le persone. Ai vantaggi innegabili del Voice over IP, tra cui il minor costo per chiamata, si aggiungono però i rischi della rete Internet, in particolare se si è connessi a una rete Wi-Fi pubblica o non si adottano le strategie base per difendere la propria rete domestica.

In questo può essere di grande aiuto la VPN, il servizio di rete virtuale privata che favorisce la privacy e la sicurezza degli utenti in qualsiasi contesto, tanto nella navigazione online quanto nelle conversazioni vocali che sfruttano la tecnologia VoIP. Tra i migliori servizi segnaliamo CyberGhost, punto di riferimento nel settore VPN per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, in queste ore in offerta a 2,19 euro al mese per due anni con due mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 45 giorni.

Come una VPN protegge le conversazioni vocali

Se la rete Internet a cui ci si collega è poco sicura, in automatico qualsiasi attività online che ne se segue è potenzialmente a rischio, incluse le chiamate VoIP. Per gli hacker, infatti, diventa un gioco da ragazzi “bucare” la rete in questione, trasformandosi in uditori non richiesti della conversazione in corso.

Con una VPN però le cose sono molto diverse. Un servizio di questo tipo consente di rendersi invisibili agli occhi dei malintenzionati, rendendo così impossibile il compito degli hacker e di altri cybercriminali. Oltre alla navigazione in completo anonimato, le migliori VPN premium garantiscono anche il più potente sistema di crittografia al mondo (AES-256), grazie al quale è possibile mettere al sicuro eventuali file trasmessi con i servizi VoIP.

L’offerta sulla VPN di CyberGhost prevede un maxi sconto dell’85% ed è attivabile su questa pagina del sito CyberGhost. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dalla data di acquisto.