Sicurezza dei giocattoli: passaporto digitale

Dopo quella da parte del Parlamento europeo a metà marzo, anche il Consiglio ha adottato la sua posizione (mandato negoziale) sul nuovo regolamento che aggiorna le regole sulla sicurezza dei giocattoli. Una delle novità è il passaporto digitale che sostituirà la dichiarazione di conformità.

Tre regolamenti per i giocattoli

La proposta della Commissione europea risale al 28 luglio 2023. Prevede l’aggiornamento delle norme attuali, soprattutto per quanto riguarda l’uso dei materiali e la sicurezza. Il Consiglio ha introdotto diversi miglioramenti per chiarire gli obblighi degli operatori economici e dei mercati online, stabilire il contenuto del passaporto digitale e aumentare il numero di sostanze vietate.

I produttori devono fornire le avvertenze in una o più lingue facilmente comprensibili per i consumatori e informare gli altri operatori economici della catena di distribuzione di qualsiasi problema attinente alla conformità del prodotto. Gli importatori devono invece informare il produttore e le autorità di vigilanza del mercato se sospettano che un giocattolo presenti un rischio.

Le aziende che vendono i giocattoli online (ad esempio Amazon) devono rispettare gli obblighi previsti dal Digital Services Act e aggiungere alla pagina del prodotto un link o un codice QR per l’accesso al passaporto digitale che sostituirà la dichiarazione di conformità e quindi permette ai consumatori di verificare il rispetto delle regole. Il Consiglio ha stabilito i requisiti per dimensioni minime, visibilità e leggibilità delle avvertenze.

Oltre al divieto di presenza nei giocattoli di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, il Consiglio ha aggiunto un divieto per alcune sostanze chimiche che provocano allergia a contatto con la pelle e per i biocidi. I negoziati con il Parlamento inizieranno dopo le elezioni.

I produttori dovranno rispettare tre regolamenti. Quello generale valido per tutti i giocattoli, il Cyber Resilience Act per quelli con funzionalità digitali (smart toys) e l’AI Act per quelli con funzionalità IA.