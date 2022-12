Sicurezza informatica: mercato in crescita del 16%

Nonostante le condizioni economiche a livello mondiale non siano assolutamente buone, il mercato della sicurezza informatica è riuscito a crescere del 15,9% su base annua durante il terzo trimestre dell’anno. A rendere noto il dato in questione è stata la società di analisi Canalys con un recente report.

Sicurezza informatica: mercato in crescita del 15,9% nonostante l’economia

Andando più in dettaglio, i ricavi del settore hanno raggiunto i 17,8 miliardi di dollari durante il trimestre, ma le piccole e medie imprese hanno dovuto limitare le proprie spese.

Matthew Ball, analista capo di Canalys, afferma che i ricavi nel mercato della sicurezza informatica dovrebbero essere protetti e dovrebbero continuare ad aumentare nei prossimi 12 mesi grazie ai modelli basati sull’abbonamento.

Il mercato che ha dato maggiore profitto è quello del Nord Amarica, per il quale sono state conteggiati 9,6 miliardi di vendite e che rappresenta il 53,8% della spesa globale, ragion per cui è riuscito ad aggiudicarsi anche il titolo di mercato della sicurezza informatica più grande al mondo.

Il secondo mercato pià grande è l’Europa e il Medio Oriente (EMEA), con 5,2 miliardi di dollari di vendite e una crescita del 15%. Al terzo posto si posiziona l’Asia- Pacifico (APAC), che ha registrato 2,4 miliari di dollari di vendite e una crescita del 13,8%. Infine, c’è l’America Latina, che ha ottenuto 600 milioni di dollari di vendite con un tasso di crescita del 13,1%.

Tra le varie aziende che si occupano di prodotti per la sicurezza informatica, Palo Alto Networks è arrivata in prima posizione, con una quota di mercato dell’8,4% e una crescita annuale del 24,9%. In classifica ci sono pure Symantec – produttrice del ben noto e apprezzato antivirus Norton 360 Premium -, TrendMicro e Microsoft.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.