Sicurezza online, ecco la regola più importante

Parlare di sicurezza online significa menzionare l’alta recidività con cui avvengono gli attacchi hacker e alle varie insidie in cui si può incorrere quando si lavora online o si utilizzano servizi che dipendono da una connessione a Internet.

In particolare, le frodi che hanno successo sono basate sulla distrazione e sono ancora molto comuni.

Al giorno d’oggi ognuno di noi possiede decine o centinaia di account per utilizzare piattaforme online, siti web, servizi, app e social media, spostando così gran parte del rischio e dell’attenzione dei malintenzionati su Internet.

Come dicevamo, il mezzo più potente con cui i criminali informatici rubano e usano i nostri dati sensibili è la nostra negligenza e la mancanza di sicurezza digitale.

Questa pratica online degli hacker è nota come “ingegneria sociale” e consiste nell’ingannare le persone affinché divulgano informazioni e diano loro accesso ad account e dati sensibili o segreti.

I criminali informatici possono copiare più o meno efficacemente le nostre e-mail bancarie e cercare di ingannarci facendoci credere che siamo reali.

Sicurezza online, la regola più importante da seguire

Sappiamo che ricordare password complesse (della lunghezza giusta, con lettere, numeri e simboli diversi e senza parole o date riconoscibili) non è facile, e sappiamo che è necessario ricordare password diverse per account diversi.

Per evitare di ingombrare la memoria o la scrivania con appunti, esistono programmi e applicazioni appositamente studiati per raccogliere tutte le informazioni di accesso e proteggerle inserendo un’unica “master password”.

I password manager sono la risposta alla sicurezza online, nel caso specifico NordPass, che è in grado di creare, salvare e gestire tutte le password di cui un utente necessita per l’accesso ad app, siti web e servizi online.

Inoltre consente di impostare backup automatici o di importare dati da altre casseforti di password.

È presente anche la funzione di riempimento automatico, che ti risparmiare molto tempo durante gli acquisti online o l’accesso agli account online preferiti.

Per acquistare NordPass basta accedere qui. È prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso in cui il password manager non abbia soddisfatto le aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.