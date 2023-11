Sicurezza potente, prezzo piccolo: sconto del 60% su Norton 360 Premium

Se desideri proteggere la tua privacy e i tuoi dispositivi dai sempre più sofisticati attacchi online, malware e virus, Norton 360 Premium è la soluzione completa che stavi cercando. Ora, grazie alla promozione in corso, puoi ottenere uno sconto del 60% sul primo anno di abbonamento: scopri come questo pacchetto all-in-one può garantire la massima sicurezza online per te e la tua famiglia.

Non solo antivirus: anche VPN e password manager

Norton 360 Premium offre una difesa avanzata contro le minacce online esistenti ed emergenti. Questo potente antivirus protegge i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e attacchi hacker – anche in tempo reale. In più, Norton ti offre una serie di strumenti per la sicurezza aggiuntivi, che ti aiuteranno a mantenere i tuoi device ancora più sicuri.

Naviga in modo anonimo e sicuro con Secure VPN, senza preoccuparti del tracciamento delle attività online. La crittografia avanzata mantiene al sicuro e privati i tuoi dati sensibili, come password ed estremi dei conti bancari. Grazie al password manager incluso, semplifichi la gestione delle tue password e le conservi in tutta privacy.

Proteggi i tuoi file importanti da perdite accidentali o da attacchi ransomware con il backup del PC nel cloud. Una sicurezza aggiuntiva contro errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e minacce informatiche. In più, Norton 360 Premium monitora il Dark Web per garantire che le tue informazioni personali non siano in pericolo e ricevi avvisi tempestivi in caso di compromissioni.

Per un periodo limitato, puoi avere tutto questo e molto altro al prezzo di soli 44,99 euro per il primo anno di abbonamento, anziché 114,99 euro come da listino. Un risparmio del 60% che ti permetterà di sfruttare tutti i vantaggi, le funzionalità e le risorse di Norton 360 Premium senza investire una fortuna.

