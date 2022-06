Più sicurezza e privacy con Brave Search Goggles

Goggles era un’app di Google per il riconoscimento delle immagini (sostituita dal Google Lens nel 2018). Brave ha preso in prestito il nome per la nuova funzionalità del suo motore di ricerca che permette di alterare l’ordine dei risultati e filtrare quelli poco interessanti. Utilizzando questa novità è possibile trovare notizie più affidabili sulla sicurezza informatica, rispettando la privacy degli utenti.

Un Goggle per le news sulla cybersicurezza

La funzionalità, disponibile in versione beta, consente di creare regole e filtri per personalizzare l’indicizzazione dei risultati delle ricerche. Brave sottolinea che non manipola il suo algoritmo come fanno Google e Bing, quindi tutti possono avere SERP su misura con Goggle. Alcuni di essi sono già disponibili per test su GitHub, dove viene anche spiegato come scrivere il codice.

Gli esperti di Forces Unseen hanno creato il NetSec Goggle che permette di filtrare i risultati di Brave Search per mostrare solo siti affidabili che pubblicano news sulla sicurezza informatica, eliminando “spam SEO e spazzatura“. Il numero delle fonti è già piuttosto corposo (oltre 3.700), ma altre verranno aggiunte nei prossimi giorni.

Il funzionamento è molto semplice. Basta cliccare su questo link e inserire una query di ricerca, ad esempio “ransomware“. Cliccando su Follow, quando l’utente cerca una notizia sulla sicurezza informatica troverà il NetSec Goggle nella parte superiore della pagina. Brave evidenza che le query non sono tracciate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.