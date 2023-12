Sicurezza, privacy e velocità: i vantaggi di una VPN a 2,99€ al mese

Come puoi ottenere sicurezza, privacy e velocità online? Semplice, grazie a una VPN all’avanguardia in grado di ottimizzare la tua connessione dati sui tuoi device. Una scelta intelligente in questo particolare periodo storico dove siamo costantemente in pericolo non appena entriamo in rete. Per questo ti consigliamo NordVPN, oggi a un prezzo folle! Infatti la attivi su un massimo di 6 dispositivi contemporaneamente a partire da soli 2,99 euro al mese.

Grazie all’Offerta di Natale di NordVPN ottieni tutte le sue funzionalità in promozione fino al 69% di sconto. Insomma, un vero e proprio affare che mette al sicuro la tua identità digitale e migliora le prestazioni quando sei connesso. In aggiunta ricevi anche 3 mesi extra completamente gratis. Niente male vero? Scopri come installare la sua app multidispositivo compatibile con tutti i sistemi operativi e device.

Vai a questo link, attiva l’abbonamento che preferisci, selezionandolo tra quelli disponibili, concludi l’acquisto e scarica l’applicazione compatibile con il tuo dispositivo. Una volta installata sui tuoi dispositivi, inserisci le credenziali che hai registrato in fase di ordine. Dopodiché con un tap avvia la VPN connettendoti a uno dei suoi server disponibili. Pensa, ce ne sono oltre 5900 posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo.

VPN all in one: sicurezza, privacy e velocità

Attiva NordVPN con l’Offerta di Natale Esclusiva! Subito per te una VPN pratica in grado di fornirti la giusta protezione e una perfetta ottimizzazione. Vediamo cosa ottieni grazie alle sue funzionalità incredibili e sempre attive una volta installata la sua app multidispositivo sui tuoi device:

sicurezza : grazie a Threat Protection hai sempre attivi un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker;

: grazie a Threat Protection hai sempre attivi un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker; privacy : grazie al tunnel crittografato la tua connessione dati è anonima con crittografia AES a 256 Bit;

: grazie al tunnel crittografato la tua connessione dati è anonima con crittografia AES a 256 Bit; velocità: grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server sempre e ovunque.

