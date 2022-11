Silk Road: sequestrati 3,4 miliardi di dollari in BTC

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato circa 3,4 miliardi di dollari in Bitcoin, ottenuti illegalmente da James Zhong attraverso l’accesso al famigerato marketplace Silk Road. Il sequestro di circa 50.676 BTC è avvenuto nel mese di novembre 2021. Zhong è stato accusato di frode informatica e rischia fino a 20 anni di prigione.

Sequestro record di Bitcoin

Il sequestro di circa 50.676 Bitcoin è avvenuto il 9 novembre 2021, quando il valore della moneta era il triplo di oggi. Si tratta del più grande sequestro di criptovalute della storia del Dipartimento di Giustizia. Ciò dimostra che il “follow the money” è valido anche nel mondo digitale. La maggioranza dei Bitcoin era in una cassaforte nel piano interrato dell’abitazione di Zhong e in un single-board computer nascosto in una scatola di popcorn conservata nell’armadio del bagno.

Silk Road era un marketplace nel dark web fondato da Ross Ulbricht (alias Dread Pirate Roberts), arrestato nel 2013 e condannato due anni dopo all’ergastolo. James Zhong ha attuato la frode a settembre 2012, aprendo nove account ed effettuando 140 transazioni in rapida successione per ingannare il sistema di elaborazione dei prelievi di Silk Road. Zhong ha quindi rubato circa 50.000 Bitcoin, successivamente trasferiti in vari wallet per nascondere le tracce.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche 661.900 dollari in cash, 25 monete Casascius (Bitcoin fisici), lingotti d’oro e d’argento. Zhong ha successivamente consegnato al governo statunitense altri 1.004 Bitcoin. Il 32enne di Gainesville (Georgia) rischia fino a 20 anni di prigione per frode informatica.

