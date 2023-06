Silo: guarda il primo episodio in streaming gratis

Quando mancano solo due giorni all’uscita dell’episodio conclusivo della prima stagione di Silo, la piattaforma Apple TV ha deciso di rendere il primo accessibile in streaming gratis. Per vederlo (in inglese) non bisogna far altro che premere Play qui sotto, nel lettore di Twitter. Una decisione originale, per promuovere una delle serie più discusse del momento.

Guarda in streaming il primo episodio di Silo

Ambientata in un futuro tossico e in rovina, la storia racconta come migliaia di persone vivano in un enorme silo sotterraneo. Nel cast di attori figurano Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common, Harriet Walker, Avi Nash e Chinaza Uche. Buona visione.

3 days until the #Silo finale. Here’s the entire first episode. pic.twitter.com/lIcTXCQ9D6 — Apple TV (@AppleTV) June 27, 2023

Il titolo dell’episodio è Freedom Day (in italiano Il Giorno della Libertà) ed è introdotto da questa sinossi: I progetti per il futuro dello sceriffo Becker vanno all’aria dopo che sua moglie conosce un hacker che ha informazioni sul silo .

Sull’aggregatore Rotten Tomatoes, Silo ha ottenuto recensioni molto positive sia da parte della critica che dal pubblico, guadagnando un 87% su entrambi i fronti. Ricordiamo che si tratta dell’adattamento per il piccolo schermo dell’opera letteraria di Hugh Howey. È già stata rinnovata per una seconda stagione: evidentemente, l’accoglienza è stata ottima anche da parte dei sottoscrittori del servizio Apple TV+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.