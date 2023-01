Sincronizzare la galleria con tablet e PC: come fare

Con gli smartphone si scattano ormai tantissime fotografie. Dai ricordi delle vacanze, ai selfie durante le riunioni di famiglia, o semplicemente per immortalare la quotidianità. Per visualizzare scatti e video su altri dispositivi come tablet e PC, tuttavia, è necessario avviare un processo di trasferimento – via cavo o tramite connettività Bluetooth – che in alcuni casi può risultare piuttosto lungo, scoraggiandoci nell’impresa. Come fare, quindi, per sincronizzare la galleria del proprio smartphone con tutti gli altri device? Continua a leggere: in questo articolo ti spiegheremo il metodo più semplice e immediato.

Come sincronizzare fotografie e video tra dispositivi diversi

Cavi, cavetti, trasferimenti Bluetooth: tecnologie ancora attuali, ma non sempre le più funzionali quando si tratta di sincronizzare i propri dati su più dispositivi. Il metodo più veloce per evitare trasferimenti superflui è, molto più semplicemente, dotarsi di uno spazio cloud storage. Basterà collegare i propri dispositivi (smartphone, tablet, PC) al proprio account e poi effettuare un backup di tutte le fotografie e i video all’interno dello spazio di archiviazione cloud. Così verranno sincronizzati istantaneamente tra tutti i device e potrai visualizzarli in qualsiasi momento attraverso l’applicazione dedicata.

L’unico requisito è affidarsi a un servizio cloud che offra tra le sue funzionalità la possibilità di sincronizzare automaticamente i file, altrimenti questo metodo risulterebbe in un nulla di fatto. Tra i migliori a cui attingere c’è pCloud, uno dei principali provider nel campo del cloud storage. Non solo è la scelta più adeguata per chi vuole conservare all’interno di uno spazio protetto tutti i propri file, fotografie e video, ma ne garantisce anche un elevato livello di sicurezza attraverso protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES.

pCloud è un servizio flessibile, che permette di condividere i propri file con chiunque (anche chi non è utente della piattaforma) e garantisce una gestione completa di quanto caricato. Tra le altre funzionalità, tra le più interessanti e uniche troviamo il comodo media player integrato: una sorta di piattaforma streaming personale, con tanto di playlist, per ascoltare la propria musica preferita o visualizzare video direttamente dall’app, risparmiando prezioso spazio sul telefonino.

E il prezzo? pCloud offre uno spazio gratuito, seppur limitato a 10 GB. In alternativa, è possibile acquistare uno dei piani a vita proposti dalla piattaforma. Il pagamento è una tantum: una volta tuo, potrai utilizzare lo spazio cloud a tuo piacimento per sempre, senza abbonamenti né costi extra nascosti. I piani, disponibili a questo link, sono tre: da 500 GB in promozione a 199 euro, da 2 TB in offerta a 399 euro e da 10 TB, a 1.190 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.