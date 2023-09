Siri: importanti migliorie per l'AI con iOS 18

Con l’avvento di iOS 18 che avverrà il prossimo anno, Apple prevede di utilizzare dei modelli linguistici per rendere Siri più intelligente, in maniera tale che l’assistente vocale sia in grado di aiutare gli utenti ad automatizzare attività complesse e in più passaggi con comandi basati sulla voce. A parlare della cosa è stato, nelle scorse ore, il The Information.

Siri: più intelligente con iOS 18

Andando più in dettaglio, Siri potrebbe essere in grado di compiere operazioni articolate quali, ad esempio, scattare una serie di foto, trasformarle in una GIF e inviare l’immagine animata ricavata a un amico, tutto con una singola azione. Attualmente si possono già trasformare foto in GIF adoperando l’app Comandi, ma è necessario effettuarne l’impostazione manuale.

Gli sviluppi di Siri, da sempre parecchio travagliati, dovrebbero pertanto portare a compiere operazioni simili a ciò che ad ora è già possibile fare con l’app Comandi ed è cosa assai probabile che l’assistente vocale di Apple vada ad integrarsi profondamente con quest’ultima che, sempre il prossimo anno, dovrebbe venire rilasciata in una nuova versione.

Pare altresì che un ruolo centrale nei progetti di Apple sia quello rivestito da Johnny Giannandrea, passato da Google al colosso di Cupertino diversi anni fa e al comando di un team chiamato Foundational Models, costituito da 16 persone e che si occupa proprio dello sviluppo di modelli IA.

In questo progetto sarebbero impegnati anche il team denominato Visual Intelligence che si occupa dello sviluppo di software per generare scene 3D e un team dedicato alla ricerca a lungo termine che si occupa in particolare dell’intelligenza artificiale multimodale.