Siti per adulti distribuiscono wiper (falso ransomware)

I ricercatori di Cyble hanno scoperto un’altra tecnica usata da ignoti cybercriminali per distribuire wiper. Le ignare vittime vengono invitate a scaricare immagini da alcuni siti per adulti che nascondono un ransomware fasullo. L’obiettivo è ricevere i soldi del riscatto per un decrypter inesistente. Gli utenti dovrebbero installare una soluzione di sicurezza che blocca il download di file infetti.

Wiper nascosto nelle foto sexy

I link ai siti per adulti vengono pubblicizzati sui siti di dating. Gli utenti sono invitati a scaricare file con doppia estensione, ad esempio SexyPhotos.JPG.exe . Dato che Windows non mostra l’estensione per impostazioni predefinita, la vittima vede solo il nome SexyPhotos.JPG . Un doppio clic sul file innesca la catena di infezione. Sul computer vengono installati quattro file eseguibili ( del.exe , open.exe , windll.exe e windowss.exe ) e un file batch ( avtstart.bat ) nella directory TEMP. Il file batch copia gli eseguibili nella directory di esecuzione automatica per la persistenza.

Il file windowss.exe scarica altri tre file, tra cui windowss.bat che contiene i comandi per rinominare i file, simulando il funzionamento di un ransomware. In realtà i file originali non vengono cifrati. In un file di testo ci sono le istruzioni da seguire per pagare il riscatto (300 dollari in Bitcoin).

Lo scopo dei cybercriminali è cancellare tutti i file dai drive collegati, ad eccezione di C:\. Fortunatamente il file che effettua questa operazione ( del.exe ) non viene eseguito perché nel file batch è stato scritto dell.exe per errore. I consigli per evitare simili pericoli sono sempre gli stessi: effettuare backup regolari dei dati, evitare clic su link provenienti da fonti sconosciute e utilizzare un buon antivirus.

