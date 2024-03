Sky: accedi a tutti i contenuti per 30 giorni con soli 9€

Con la nuova offerta di Sky è possibile accedere per 30 giorni a tutti i contenuti offerti da Sky, Netflix e Paramount+ con 9€, esplorando un vasto mondo di intrattenimento senza alcun impegno, poiché non è previsto un rinnovo automatico.

Al termine del periodo di 30 giorni, è possibile decidere se proseguire con un abbonamento o restituire il decoder Sky Q che viene fornito con l’offerta, al più vicino negozio Sky.

La gamma di contenuti a disposizione include serie TV, documentari, programmi per bambini, film ed eventi sportivi , tra cui la Serie A TIM, la Bundesliga, la Premier League, e molto altro. Con l’aggiunta di Paramount+, l’offerta si arricchisce ulteriormente, offrendo una varietà ancora più ampia di programmi e film.

Una caratteristica di questa offerta è la flessibilità e la facilità d’uso del sistema Sky Q. Non è necessaria una parabola per l’utilizzo del dispositivo; basta collegarlo al Wi-Fi di casa per accedere immediatamente dell’intera gamma di contenuti. Inoltre, l’app Sky Go permette di accedere ai programmi Sky su smartphone, tablet e PC, aumentando la convenienza e la portabilità dell’esperienza di visione.

La semplicità del processo di attivazione è un altro punto di forza. Gli utenti possono acquistare l’offerta online, ricevere il decoder Sky Q direttamente a casa, collegarlo al Wi-Fi e accedere dell’esperienza completa di Sky Q.

Alla fine del periodo di prova, non ci sono costi nascosti o rinnovi automatici, questo offre la possibilità di esplorare la vasta gamma di contenuti offerti da Sky, Netflix e Paramount+ senza doversi impegnarsi in un abbonamento a lungo termine.

Per conoscere l’offerta completa di Sky clicca qui.