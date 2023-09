Sky e Netflix a 19,90 euro al mese: l'offerta che conviene

In tempi di rincari di ogni genere, risparmiare anche sugli abbonamenti alle varie piattaforme di intrattenimento è cosa buona e giusta. Per questo ti consigliamo di approfittare dell’offerta sul pacchetto “Intrattenimento Plus” che include Sky TV e Netflix a 19,90 euro al mese invece di 30 euro. Questo prezzo è bloccato solo per te per 18 mesi: un’opportunità da non perdere.

Sky e Netflix: i dettagli di questa offerta

Con Sky TV avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza limiti. Da spettacolari produzioni Sky Original alle migliori serie TV italiane e internazionali, passando per show adatti a tutta la famiglia e documentari coinvolgenti, Sky TV ti offre una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti.

Potrai immergerti in storie avvincenti, esplorare mondi sconosciuti e restare sempre aggiornato sulle ultime notizie dall’Italia e dal resto del mondo.

Netflix è il nome che rappresenta il miglior streaming online. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini sono solo l’inizio. Con questa offerta, puoi mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo.

Inoltre, hai accesso a Netflix piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. E se desideri un’esperienza ancora più completa, puoi passare a Netflix Premium quando preferisci. È la flessibilità che hai sempre desiderato per goderti i tuoi contenuti preferiti.

Con Sky e Netflix a portata di mano, l’unico limite sarà il tempo che hai a disposizione. Potrai immergerti nelle storie più coinvolgenti, ridere di gusto con le commedie più divertenti, o persino vivere emozioni da brivido con i tuoi film e serie TV preferiti. L’offerta a 19,90 euro al mese è un affare imperdibile che ti permette di accedere a un mondo di intrattenimento senza confini.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.