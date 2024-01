Sky e Netflix insieme a meno di 20€ e con Buono Amazon in regalo: ecco la promo

Sky inizia il 2024 con una nuova promozione rivolta ai nuovi clienti: fino al prossimo 14 di gennaio, infatti, è possibile attivare Intrattenimento Plus, il bundle che comprende Sky TV e Netflix, con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese. In più, per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo.

L’offerta in questione è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di altri pacchetti come Sky Calcio, Sky Sport e Sky Cinema (con Paramount Plus). Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito Sky, tramite il link qui di sotto, e scegliere l’abbonamento desiderato, beneficiando dello sconto sul canone e del buono Amazon in regalo.

Sky e Netflix insieme: prezzo scontato e Buono Amazon da 50 euro in regalo

La promozione in corso prevede:

Sky TV , con accesso a tutte le serie TV, i documentari e gli show di Sky

, con accesso a tutte le serie TV, i documentari e gli show di Sky Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard (+4 euro al mese) e Premium (+8 euro al mese)

con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard (+4 euro al mese) e Premium (+8 euro al mese) Sky Go per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche da smartphone, tablet e computer Buono Amazon da 50 euro in regalo

L’offerta prevede un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale. Da notare che l’abbonamento è personalizzabile con ulteriori opzioni come Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro), Sky Calcio (+5 euro), Sky Sport (+16 euro) e Sky Kids (+5 euro). Per sfruttare subito l’offerta è possibile accedere al sito di Sky tramite il tasto qui di sotto e poi scegliere la composizione dell’abbonamento.

La promozione lanciata da Sky per l’inizio del 2024 sarà attivabile fino al prossimo 14 di gennaio. L’offerta prevede una spesa iniziale di 9 euro una tantum scegliendo Sky Q via Internet. C’è anche la possibilità di optare per Sky Q via satellite, con una spesa iniziale di 99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.