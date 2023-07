Sky Glass a 11,90€ al mese: la nuova promo MOZZAFIATO

Ottieni subito Sky Glass a soli 11,90 euro al mese. Con anticipo di 1 euro anziché 125 euro acquisti a rate questa fantastica smart TV perfettamente integrata con l’intrattenimento di Sky. Ti presentiamo quindi la nuova promozione mozzafiato che sta facendo girare la testa a milioni di utenti italiani. Il miglior intrattenimento di sempre in questo momento è ancora più conveniente.

Per accedere a questa iniziativa devi attivare un abbonamento Sky. Ad esempio, se ti piace Netflix questo è il momento giusto per averlo insieme a Sky a un prezzo formidabile. Attiva Intrattenimento Plus a soli 14,90 euro, invece di 30 euro al mese. L’offerta è valida per 18 mesi. Alla scadenza puoi rinnovare l’offerta allo sconto applicabile in quel momento.

Sky Glass: molto più di una TV

Scegli Sky Glass a soli 11,90 euro al mese. Oggi l’anticipo è di 1 euro invece che 125 euro. Perché è molto più di una TV? Fondamentalmente uno dei motivi principali è che trovi tutto in un’unica interfaccia pensata e realizzata per rendere la tua esperienza aderente all’offerta Sky che hai attivato. Niente parabola e niente decoder, solo la tua smart TV.

Inoltre è facilissima da usare. Ti basta dire “Ciao Sky” per chiedere di vedere quello che voi. Puoi creare direttamente con la tua TV una playlist dei contenuti che ami, delle app e dei principali canali in chiaro che segui maggiormente. In più, grazie alla funzione restart, con un click fai ripartire dall’inizio i programmi che ami, anche in diretta.

Infine Sky Glass si aggiorna in automatico, senza che tu debba fare nulla. Il sistema operativo Entertainment OS ti regala nuove funzioni ad ogni aggiornamento. Con tecnologia Quantum Dot regala una definizione Ultra HD e uno schermo 4K HDR con più di un miliardo di colori. I sei potentissimi speaker chiudono il cerchio offrendo un suono epico senza più bisogno di cavi, casse esterne e telecomandi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.