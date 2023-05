Sky+Netflix in offerta con un buono Amazon da 50€ in regalo

Grazie alla nuova offerta Intrattenimento Plus di Sky è possibile ottenere in regalo un buono Amazon da 50 euro, liberamente spendibile sull’e-commerce per i propri acquisti. Già questo sarebbe sufficiente per ritenere la promozione un’ottima occasione, da cogliere al volo, ma non dimentichiamo la vastità e la qualità del catalogo incluso: c’è tutto l’intrattenimento di Sky TV, ci sono i contenuti ospitati da Netflix e i film trasmessi da Sky Cinema, oltre all’accesso a Paramount+ senza dover far fronte ad alcun costo aggiuntivo.

Un buono Amazon da 50€ in regalo con questa offerta Sky

Al prezzo di soli 19,90 euro al mese invece di 48,00 euro come da listino, per 18 mesi, il pacchetto Intrattenimento Plus è la scelta consigliata per chi ama i film (vanta oltre 200 prime visioni ogni anno), le maratone in compagnia delle serie TV e gli show più seguiti del momento. È possibile effettuare l’attivazione online, semplicemente compilando un modulo con i propri dati.

In merito a Netflix, la nuova offerta include l’accesso alla piattaforma attraverso il piano Standard ovvero quello che consente la riproduzione a risoluzione massima Full HD (1080p) e su due schermi in contemporanea, senza interruzioni pubblicitarie. A quanto già descritto si aggiunge l’app Sky Go per la visione da smartphone e tablet, ovunque.

Tornando al buono Amazon in regalo, dal valore di 50 euro, dopo aver aderito alla promozione si riceverà da Sky un’email con le istruzioni da seguire per riscattarlo.

