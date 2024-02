Sky TV e Netflix insieme a soli 14,90 €/mese: l'offerta

Solo fino al 18 febbraio è possibile attivare l’offerta di Sky che mette a disposizione il pacchetto Intrattenimento plus al prezzo finale di 14,90 euro al mese invece di 30,00 euro al mese, per 18 mesi. È la scelta giusta per chi vuole la libertà di scegliere tra i contenuti proposti da diverse piattaforme, senza dover attivare più abbonamenti e potendo contare su un forte risparmio.

Intrattenimento plus: la promo di Sky con Netflix

La promozione include tutte le serie e gli show di Sky TV come Un amore con Stefano Accorsi e la nuova edizione di Pechino Express che prenderà il via a breve, senza dimenticare l’intero catalogo di Netflix sempre accessibile in streaming dai propri dispositivi, con nuove uscite come Griselda. Inoltre, grazie all’applicazione Sky Go, è possibile vedere subito i programmi trasmessi da Sky. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata.

Non è tutto: con una piccola spesa extra c’è l’opportunità di includere nel pacchetto anche Sky Cinema (portando il costo a 19,90 euro al mese) oppure Sky Sport (a 24,90 euro al mese con le partite della Champions League, il tennis, la Formula 1 e tanto altro).

A conti fatti, si tratta di un’offerta personalizzabile studiata per andare incontro alle esigenze di tutti: gli amanti di serie e show, chi non vuol rinunciare ai film e gli appassionati dello sport, in particolare quelli del grande calcio.

Per quanto riguarda Netflix, il cliente può scegliere tra le diverse formule proposte dalla piattaforma, tutte senza pubblicità e con streaming fino alla risoluzione 4K. Eccole.

Sky TV+Netflix Base a 14,90 euro/mese (1 schermo, visione HD) invece di 30,00 euro/mese;

Sky TV+Netflix Standard a 18,90 euro/mese (2 schermi, visione HD) invece di 34,00 euro/mese;

Sky TV+Netflix Premium a 22,90 euro/mese (4 schermi, visione 4K+HDR) invece di 38,00 euro/mese.

Oltre che sull’applicazione Sky Go già citata, per la fruizione dei contenuti è possibile fare affidamento sul decoder Sky Q da collegare a Internet non appena ricevuto a casa, anch’esso in offerta durante la promozione a 19,00 euro invece di 99,00 euro. Rimandiamo al sito ufficiale per tutti gli altri dettagli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.