Sky TV + Sky Cinema + Netflix in PROMO a 19,90€ per 18 mesi!

Sky mette a disposizione per pochissimi giorni un pacchetto molto succulento. Stiamo parlando dell'offerta Sky TV + Sky Cinema + Netflix, il tutto a soli 19,90 euro per 18 mesi, invece di 44,90 euro mensili.

Il seguente pacchetto bloccato per ben 18 mensilità è disponibile in due diverse tecnologie: Sky Q via Internet o via Satellite. A seconda delle vostre esigenze, dunque, potrete scegliere la soluzione senza parabola oppure quella tramite Fibra.

Il decoder fornito con l'abbonamento satellitare è molto più completo rispetto a quello disponibile con la versione via Internet perché supporta il 4K HDR, inoltre, è possibile registrare i contenuti via Sat oppure mettere in pausa.

Sky: cosa puoi vedere con questa PROMO?

Con il pacchetto TV troviamo le serie Sky Original come Gomorra, quelle internazionali ed anche tutti i contenuti di intrattenimento quali X Factor 2021, Masterchef, Quattro Matrimoni e molti altri. Inoltre, con questo pacchetto è possibile vedere documentari esclusivi e seguire le news in tempo reale.

L'altro pack incluso con questo abbonamento è Sky Cinema. Qui invece troviamo alcune prime visioni del cinema direttamente da Hollywood, i film più premiati e tantissimi contenuti di qualità. Il tutto anche on-demand.

Ultimo ma non per importanza è l'esclusivo pacchetto Netflix. Grazie all'esclusiva partnership è possibile accedere al catalogo completo in streaming di Netflix direttamente dallo Sky Q. Ad esempio è possibile vedere Sex Education, la Parte 5 de La Casa di Carta, le serie Lucifer e Lupin e molti altri contenuti esclusivi. Inoltre, con Sky è incluso il Piano Standard in HD che comprende la visione in contemporanea su due dispositivi.

I tre pack che abbiamo visto sinora sono disponibili sia nella versione via Internet che nella versione via Satellite.

Costi ed altro

Come abbiamo detto all'inizio, questa PROMO FLASH è disponibile fino al 14 Novembre 2021 con tutto incluso per 18 mesi a meno di 20 euro mensili.

Cosa stai aspettando? L'offerta è davvero molto interessante visto che offre parecchi contenuti esclusivi ad un prezzo FOLLE!