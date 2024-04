Sky TV + Sky Sport in offerta a prezzo scontato, con 5€ in più c'è anche Netflix

È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento a Sky. Per un breve periodo, infatti, il bundle composto da Sky TV + Sky Sport è in offerta a 24,90 euro al mese per 18 mesi. Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere Netflix con un costo di appena 5 euro in più al mese.

L’offerta è attivabile direttamente online, collegandosi al sito ufficiale di Sky tramite il box qui di sotto.

Cosa include l’offerta Sky

La promo Sky in corso consente l’accesso a:

Sky TV con tutto l’intrattenimento di Sky, gli show, le serie TV

con tutto l’intrattenimento di Sky, gli show, le serie TV Sky Sport con la Champions League e le altre competizioni internazionali di calcio oltre che la Formula 1, la Moto GP, i playoff NBA e molto altro ancora

con la Champions League e le altre competizioni internazionali di calcio oltre che la Formula 1, la Moto GP, i playoff NBA e molto altro ancora Sky Go per accedere ai contenuti anche da smartphone, tablet e computer in modo da poter seguire i programmi preferiti anche fuori casa

per accedere ai contenuti anche da smartphone, tablet e computer in modo da poter seguire i programmi preferiti anche fuori casa +5 euro al mese per accedere a Netflix con piano base senza pubblicità (eventuali costi extra per passare ai piani Standard e Premium)

La promozione di Sky prevede un costo di 24,90 euro al mese, con un contributo di attivazione di 19 euro. Si tratta dell’occasione giusta per accedere a un’offerta completa e ricca di contenuti che ora viene proposta ad un prezzo ridotto e bloccato per un lungo periodo di tempo.

Lo sconto, come detto, vale per 18 mesi. Alla fine del periodo promozionale, però, non ci sono vincoli. L’utente sarà libero di scegliere una nuova promo Sky oppure di interrompere l’abbonamento alla Pay TV, senza alcun costo aggiuntivo.

Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto e andare a completare l’attivazione. Salvo proroghe, l’offerta sarà disponibile esclusivamente fino al 19 di aprile. L’attivazione avviene seguendo una semplice procedura di sottoscrizione online che consente anche di personalizzazione i contenuti dell’abbonamento.