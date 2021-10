Sky WiFi: ancora per POCHISSIMI giorni a 24,90€!

L'offerta Sky WiFi a meno di 25 euro mensili è ancora disponibile per qualche giorno tramite questo link. La scadenza della promozione, salvo proroghe, è stata fissata al 31 Ottobre 2021. Tale proposta

La tariffa, attualmente con attivazione GRATUITA, è una delle migliori in circolazione. La proposta di Sky è infatti stata premiata come la migliore come rapporto qualità prezzo da un importante istituto di ricerca Tedesco.

Ricordiamo che il broadcaster arrivato da poco nel mercato delle telecomunicazioni eroga servizi in FTTC e FTTH grazie agli accordi stipulati con Open Fiber e Fastweb. La qualità di rete dunque è garantita da questi due partner da molti anni presenti nel mercato italiano.

Sky WiFi: ancora pochi giorni, affrettati!

La promozione in questione offre internet senza limiti a casa fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH o FTTC con il modem Sky Hub incluso nel canone mensili. Il tutto a soli 24,90€ ogni mese.

Il prezzo è bloccato per 18 mesi, dunque per questo periodo di tempo andrete a pagare sempre la stessa somma ogni mese.

Acquistare l'offerta è davvero molto semplice ed intuitivo! Basterà infatti verificare la copertura ed in caso positivo procedere con l'attivazione inserendo i dati richiesti. Tale promo, in scadenza a breve, è valida anche per i già clienti Sky.

Lo Sky Hub è un modem predisposto alla visione in alta qualità delle varie piattaforme in streaming come Netflix, Disney+, Prime Video ed altre.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora non prevede alcun contributo iniziale. Il costo di attivazione solitamente sarebbe pari a 49 euro. Come abbiamo detto prima, il prezzo è garantito e bloccato per i primi 18 mesi di abbonamento. Inoltre, non sono presenti vincoli di permanenza contrattuale.

In pratica sarete liberi di cambiare gestore o disdire senza penalità. In questo caso sarà necessario restituire il Modem Sky Hub presso un centro autorizzato.