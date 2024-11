Sky Wifi: l'offerta sulla fibra ultraveloce a 25,90 €/mese

Fino a 1 Gb/s per i tuoi computer, smartphone, tablet, console e TV: attiva subito la fibra ultraveloce di Sky Wifi e non dovrai mai più fare i conti con rallentamenti, lag o lunghe attese per i download. È in corso una promozione che taglia il prezzo dell’attivazione e mette a disposizione il primo anno di abbonamento a soli 25,90 euro al mese. Devi solo verificare la copertura per assicurarti che l’indirizzo di casa tua sia raggiunto dalla tecnologia.

Fibra ultraveloce a casa tua: l’offerta di Sky Wifi

L’offerta comprende l’accesso a Internet senza limitazioni e il modem Sky Wifi Hub incluso per connettere oltre 100 dispositivi in contemporanea, compresi quelli della smart home, dai termostati alle telecamere della videosorveglianza, dagli smart speaker ai display intelligenti. È la soluzione ideale per navigare, per il gaming, per lo streaming dei contenuti in alta definizione e per lavorare da remoto in smart working. Inoltre, è possibile aggiungere l’opzione Voice Unlimited a 0 euro per 12 mesi (invece di 5 euro) per le chiamate illimitate ai numeri fissi e mobili nazionali. Scopri tutti gli altri dettagli sulla pagina dedicata.

Come anticipato, la prima cosa da fare è verificare la copertura per scoprire se il tuo indirizzo è raggiunto dalla fibra di Sky Wifi e con quale tecnologia, se con FTTH (Fiber to the Home) e velocità fino a 1 Gb/s oppure con FTTC (Fiber to the Cabinet) e download fino a 200 Mb/s. Dopodiché, effettuare la richiesta è semplice e veloce.

C’è anche uno sconto sull’attivazione, in promozione a soli 29 euro anziché a 49 euro. L’offerta a 25,90 euro al mese (invece di 29,90 euro) ha una durata pari a 12 mesi. L’utilizzo del router incluso garantisce la protezione da potenziali rischi digitali, mantenendo i dati al sicuro.