Sky WiFi: ora senza costi di attivazione

La promo di Sky WiFi a soli 29,90 euro mensili è disponibile in sconto per qualche settimana solo ONLINE. L’offerta per attivare internet a casa di Sky è sicuramente molto interessante perché priva di vincoli di permanenza contrattuale e non ha costi di attivazione.

Il neonato operatore di telefonia fissa offre internet senza limiti a casa in FTTC e FTTH grazie agli accordi commerciali sanciti con Open Fiber e Fastweb. Vediamo insieme i dettagli.

Sky WiFi: internet a meno di 30€ al mese!

L’offerta in questione offre internet senza limiti a casa in FTTC o FTTH fino da 1 Gigabit al secondo con modem Sky Wifi Hub incluso nel costo mensile e chiamate a consumo verso fissi e mobili. Tutto questo a soli 29,90 euro ogni mese.

Il canone in promo è garantito per i primi 12 mesi di abbonamento. Al termine di questo periodo il prezzo ammonterà a 29,90 euro mensili. La tecnologia del nuovo Modem permette di raggiungere ogni angolo della casa.

Oltre alla sola connessione Wi-Fi, è possibile anche scegliere di attivare l’offerta Sky WiFi con Sky TV a 34,80 euro mensili, invece di 54,90 euro. Questa tariffa è bloccata per i primi 18 mesi.

Inoltre, per i già clienti Sky TV la Fibra è ulteriormente scontata. Il prezzo richiesto è di soli 24,90 euro ogni mese per 12 mesi, sempre senza costi di attivazione.

Costi ed altro

L’offerta solo internet prevede un contributo iniziale pari a 0 euro, anziché di 49 euro. Inoltre anche la promozione Sky WiFi + Sky TV non ha alcun contributo di attivazione richiesto. Questa tariffa combo è bloccata per 18 mesi, mentre, la Fibra senza pacchetti TV è bloccata per soli 12 mesi. In entrambi i casi non sono previsti vincoli contrattuali.

