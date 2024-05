Sky WiFi + TV: TUTTO a meno di 36 euro al mese

Sky ha una promozione allettante che offre sia il servizio WiFi che l’abbonamento TV a soli 35,80€ al mese. Questa offerta rappresenta un notevole risparmio rispetto al costo standard mensile di 54,90€, e include sconti sui costi di attivazione. È un’opportunità imperdibile per coloro che desiderano godere di una connessione internet potente e affidabile abbinata a un’ampia gamma di contenuti di intrattenimento Sky a un prezzo davvero vantaggioso.

Sky WiFi e TV: i dettagli

L’offerta consente di risparmiare sui costi mensili per 18 mesi e include l’attivazione gratuita di Sky WiFi invece dei canonici 49€. Inoltre, riceverai gratuitamente il modem WiFi Hub e avrai la libertà di cambiare operatore senza vincoli. Questa promozione è perfetta per chi è alla ricerca di una connessione internet veloce e affidabile, combinata con la vasta offerta di contenuti in streaming offerti da Sky, dalle serie TV ai documentari e altro ancora.

Questa offerta speciale è disponibile per un periodo limitato, quindi è consigliabile coglierla al volo. L’attivazione è semplice e senza complicazioni, garantendo un rapido accesso ai servizi. È essenziale verificare la copertura della rete FTTH di Open Fiber nella propria zona tramite il sito web di Sky per assicurarsi che il servizio sia disponibile presso la propria abitazione. Grazie alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home), potrai usufruire di una connessione internet ultraveloce, stabile e sicura, con velocità di download fino a 1 Gbps.

Costi ed altro

