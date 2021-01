Skype non funziona: problemi questo pomeriggio per il servizio di Microsoft. Si stanno moltiplicando le segnalazioni degli utenti che lamentano l’impossibilità di inviare o ricevere i messaggi in modo corretto. Per qualcuno la consegna avviene, ma con un forte ritardo. Altri segnalano intoppi durante il login. In seguito ai test svolti in redazione possiamo confermare l’anomalia.

Skype non funziona: i messaggi non vengono consegnati

Sui social compaiono i primi post accompagnati dall’immancabile hashtag #Skypedown. Questa la situazione fotografata da Downdetector con il picco dei feedback che coincide proprio agli ultimi minuti.

La dashboard ufficiale di Skype non riporta alcuna anomalia, ma la realtà dei fatti e i post degli utenti raccontano altro.

Dal profilo ufficiale @SkypeSupport su Twitter tutto tace, l’ultimo post risale a mesi fa, ma il social continua a raccogliere le segnalazioni degli utenti.

Aggiornamento (13/01/2021, 15.07): il problema sembra essere in fase di risoluzione. I messaggi ora vengono consegnati, anche se talvolta in ritardo.

Aggiornamento (13/01/2021, 15.15): per qualcuno persistono le difficoltà in fase di autenticazione come testimonia lo screenshot qui sotto.

Aggiornamento (13/01/2021, 15.24): ad altri viene mostrato il messaggio “Aggiornamento conversazione in corso” senza però mai caricare le conversazioni o restituito l’errore “Impossibile elaborare la richiesta” durante il login.

Aggiornamento (13/01/2021, 15.30): il problema sembra definitivamente essere rientrato.

Aggiornamento (13/01/2021, 16.27): con un po’ di ritardo, da Skype giunge una conferma di quanto accaduto. Si parla di “Servizio limitato di più servizi che interessa più prodotti in più paesi/regioni”. Il problema viene definito del tutto risolto.