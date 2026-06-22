Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'

Skype non c’è più da oltre un anno, da quel 5 maggio 2025 in cui Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, continua a mostrare misteriose notifiche sul mio smartphone, periodicamente. Sì, dopo vent’anni abbondanti di fedele utilizzo, dai tempi del VoIP per chiamare dall’estero, ancora non mi sento pronto a eliminare l’applicazione. All’improvviso sul display compare dummy string, dummy string , dummy string, dummy string , come un ultimo disperato tentativo di rimanere a galla, connesso. Cosa significa?

La notifica dummy string, dummy string di Skype

Ci piacerebbe raccontare la storia di un’app che non si arrende allo spegnimento, che nell’era dominata dall’intelligenza artificiale e dall’obsolescenza tecnologica si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l’utente, ma la realtà dei fatti è molto meno romantica di così. Toccando la notifica non si riapre Skype, ma una schermata che invita a usare Teams. Maledizione.

La stringa fittizia , potrebbe essere il risultato di un bug o di un comportamento anomalo dell’applicazione ancora installata sullo smartphone, ma non più supportata. In teoria, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto, contenente un messaggio personalizzato. Non essendo più attivo il servizio, non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito durante la fase di sviluppo.