 Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'
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Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'

dummy string, dummy string: cos'è e cosa significa questa notifica mostrata di tanto in tanto dall'applicazione di Skype sullo smartphone.
Skype è vivo: l'app continua a mandarmi la notifica 'dummy string'
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dummy string, dummy string: cos'è e cosa significa questa notifica mostrata di tanto in tanto dall'applicazione di Skype sullo smartphone.
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Skype non c’è più da oltre un anno, da quel 5 maggio 2025 in cui Microsoft ha deciso di forzare il passaggio a Teams. Eppure, continua a mostrare misteriose notifiche sul mio smartphone, periodicamente. Sì, dopo vent’anni abbondanti di fedele utilizzo, dai tempi del VoIP per chiamare dall’estero, ancora non mi sento pronto a eliminare l’applicazione. All’improvviso sul display compare dummy string, dummy string, dummy string, dummy string, come un ultimo disperato tentativo di rimanere a galla, connesso. Cosa significa?

La notifica 'Dummy string' di Skype

La notifica dummy string, dummy string di Skype

Ci piacerebbe raccontare la storia di un’app che non si arrende allo spegnimento, che nell’era dominata dall’intelligenza artificiale e dall’obsolescenza tecnologica si ribella al suo carnefice e continua a comunicare con l’utente, ma la realtà dei fatti è molto meno romantica di così. Toccando la notifica non si riapre Skype, ma una schermata che invita a usare Teams. Maledizione.

La notifica 'dummy string' di Skype non fa altro che spingere l'utente a provare Teams

La stringa fittizia, potrebbe essere il risultato di un bug o di un comportamento anomalo dell’applicazione ancora installata sullo smartphone, ma non più supportata. In teoria, la software house potrebbe aver programmato Skype per inviare una notifica di tanto in tanto, contenente un messaggio personalizzato. Non essendo più attivo il servizio, non è però possibile recuperare alcun testo da un server remoto, finendo per visualizzare sullo schermo quello che è di fatto un placeholder, un termine predefinito durante la fase di sviluppo.

Non sono il solo ad averlo notato, c’è chi ne discute anche su Reddit e LinkedIn. Forse un giorno Microsoft (o qualcun altro) deciderà di resuscitare la piattaforma, ma è meglio non illudersi che possa accadere a stretto giro. Nel frattempo, l’unico modo per liberarsi da quel dummy string, dummy string consiste nell’eliminare l’app dallo smartphone. Oppure, si può continuare a tenerla installata e a farsi strappare un sorriso nostalgico di tanto in tanto.

Pubblicato il 22 giu 2026

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