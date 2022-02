Slack down, problemi anche in Italia

Slack sta vivendo un pomeriggio problematico, con malfunzionamenti che si registrano anche in Italia. Le segnalazioni sono iniziate poco dopo le 15 e, a distanza di due ore, ancora il problema non è stato risolto.

Slack down: cosa succede (22 febbraio 2022)

Dal gruppo giunge una presa d’atto seguita da aggiornamenti che suggeriscono il fatto che i tecnici siano al lavoro per la risoluzione del down:

Some customer may be experiencing issues with loading Slack. We'll provide a status update once we have more information. We're sorry for the disruption. https://t.co/rd7foQMlhf — Slack Status (@SlackStatus) February 22, 2022

Secondo quanto spiegato dalla pagina degli Slack Status, il servizio non si carica per alcuni utenti e non è pertanto accessibile né nelle sue funzionalità, né nelle risorse ivi conservate. Non è chiaro quanti siano gli utenti coinvolti, né se il problema sia generalizzato su specifiche aree geografiche. In Italia i problemi risultano, da rilevazione Downdetector, concentrati soprattutto nelle grandi città, ma dovrebbe trattarsi di una semplice evidenza statistica legata alla massima concentrazione di utenze Slack operative.

Aggiornamento ore 17.30

Le nostre prove hanno dato al momento esito positivo, riuscendo regolarmente ad accedere agli account attivi senza poter sperimentare i problemi che molti altri utenti stanno invece segnalando. Il problema è dunque diffuso, ma non coinvolge l’intera utenza: il gruppo ha promesso aggiornamenti entro breve, ma su Twitter è chiaro come già nella giornata di ieri qualcosa non stesse funzionando al meglio. Il problema si è evidentemente protratto e oggi è tornato a farsi improvvisamente sentire con login interrotti, app bloccate, notifiche ferme e altre disfunzioni di varia natura.