Inizio di anno turbolento per Slack: in molti stanno lamentando malfunzionamenti al servizio, in particolare per quanto concerne la gestione dei messaggi e la procedura di login. Un intoppo confermato dalla piattaforma stessa.

I clienti potrebbero avere problemi nel caricamento dei messaggi o nel connettersi a Slack.

Slack: problemi con i messaggi e le connessioni

A testimoniare il momento di difficoltà anche i report su Downdetector. I feedback si concentrano intorno alle 16:00 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

Il down di Slack interessa anche la homepage del sito ufficiale: Server Error. L’avviso che compare è piuttosto esplicativo.

Sembra ci sia un problema nella connessione ai nostri server, lo stiamo indagando.

All’inizio di dicembre Slack è stato acquisito da Salesforce a fronte di un investimento economico monstre quantificato in 27,7 miliardi di dollari. La pagina dell’incidente è stata aggiornata due volte: la prima alle ore 16:14 con il seguente messaggio.

In questo momento i clienti potrebbero incontrare problemi nel caricamento dei canali o nella connessione a Slack. La nostra squadra sta indagando e forniremo ulteriori informazioni non appena le avremo a disposizione. Ci scusiamo per qualsiasi interruzione provocata.

Ha fatto seguito un update alle ore 16:44 che riportiamo in forma tradotta.

Stiamo ancora indagando i problemi di connettività in corso per Slack. Non abbiamo altre informazioni da condividere al momento, ma vi aggiorneremo entro 30 minuti. Grazie per il supporto.

Aggiornamento (04/01/2020, 17.25): questo l’ultimo update pubblicato dal team di Slack in merito.

Stiamo continuando a investigare i problemi di connessione per i clienti … Tutte le risorse sono impegnate da parte nostra per approfondire, Torneremo in mezz’ora per tenervi informati.

Aggiornamento (04/01/2020, 17.50): in questo momento risultano offline tutti i servizi di Slack.

Aggiornamento (04/01/2020, 18.00): ancora nessuna segnale di ripristino imminente, questo l’ultimo update fornito.

Non ci sono cambiamenti al report al momento. Da parte nostra siamo ancora al lavoro. Proseguiremo nel fornire aggiornamenti ogni 30 minuti finché l’incidente non sarà declassato.

… articolo in aggiornamento