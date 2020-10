Tra le realtà che nell’ultimo periodo hanno maggiormente beneficiato della corsa allo smart working facendo registrare crescita e trimestrali da record c’è anche Slack. Oggi l’azienda ha presentato alcune delle funzionalità che a breve saranno implementate nel servizio. Quella che ha più attirato l’attenzione può in tutto e per tutto essere paragonata alle Storie dei social network, qui però reinterpretate in chiave business.

Novità in arrivo per Slack: ci sono anche le Storie

L’annuncio è giunto in occasione della conferenza Frontiers 2020 organizzata per ovvi motivi in un formato 100% digitale. In realtà il nome attribuito alla caratteristica è diverso: Asynchronous Video. Una modalità di comunicazione visiva asincrona che prende vita sotto forma di brevi filmati da pubblicare all’interno di un canale o da inviare tramite messaggi diretti. Il risultato è quello visibile qui sotto.

A differenza di quanto avviene ad esempio su Instagram e Snapchat qui non ci sono (fortunatamente) filtri o effetti speciali di altro tipo. I contenuti condivisi con questa modalità su Slack non scompariranno nemmeno dopo 24 ore dalla creazione.

Un’altra funzionalità sperimentale presentata oggi dal servizio è stata battezzata Anytime Audio ed è ben spiegata dal video qui sopra: consente di avviare in qualsiasi momento e in modo semplice un meeting esclusivamente audio, privo della componente visiva. È pensata per quei momenti in cui è necessario un rapido confronto con gli altri membri del team, su questioni emerse all’improvviso o che non necessitano l’organizzazione di una riunione vera e propria.