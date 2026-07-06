Smantellata la rete che organizzava gli stupri online, 57 arresti

Se vuoi sapere fino a quale abisso si può spingere l’essere umano, prosegui nella lettura di questo articolo. Un gruppo composto da Europol e dalle autorità di sette paesi, guidato da quelle di Germania e Regno Unito, ha identificato una rete criminale dedita all’organizzazione di stupri online. È definita una operazione senza precedenti che ha individuato 156 vittime (in gran parte donne) del reato noto in gergo con l’acronimo DFSA. Per esteso si legge drug-facilitated sexual assault ovvero aggressione sessuale facilitata dalla droga, commessa dopo aver compromesso la capacità di opporsi e resistere.

57 arresti con l’operazione di Europol e autorità

L’azione delle autorità prende il nome di Project Medusa. Durante un anno di indagini sono state identificate comunicazioni tramite applicazioni di messaggistica crittografata, forum e chat di gruppo accessibili solo su invito. Attraverso questi canali venivano scambiati video e immagini delle violenze, dettagli sulle esperienze dei membri e sulle tecniche impiegate, consigli su come ottenere narcotici e prescrizioni mediche necessarie per le sostanze da somministrare, persino suggerimenti sulla pianificazione logistica, talvolta mettendo a disposizione propri congiunti. Tutto questo accompagnato da una narrativa che ha contribuito a normalizzare gli abusi.

Il risultato dell’operazione sono 57 arresti messi a segno in diversi paesi. Durante gli accertamenti sono emersi anche casi di lesioni personali gravi e un tentato omicidio.

Le indagini hanno portato alla luce reti online in cui i responsabili oggettificano e disumanizzano le vittime.

Project Medusa non si conclude qui. Europol e i suoi partner sanno bene che potrebbero esserci altre reti criminali attive con lo stesso fine. Per questo, l’azione passa dalla creazione di una task force dedicata, dalla condivisione delle informazioni raccolte tra le autorità dei diversi paesi e da pratiche come l’incrocio degli indirizzi IP riconducibili ai criminali individuati, oltre che a una scansione profonda del Dark Web alla ricerca di altri gruppi.