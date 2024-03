Smart band a soli 17€ che non togli MAI PIÙ dal polso, occasione Amazon

Una smart band da abbinare alla tua quotidianità ma anche agli allenamenti per sapere sempre cosa accade all’interno del tuo corpo. Come farne a meno? Prezzo minuscolo e funzioni avanzate per avere al polso un accessorio di cui non fare mai a meno.

Collegati subito su Amazon dove la trovi in promozione, con soli 17€ te la porti a casa e non te ne separi mai più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smart band al polso, informazioni a portata di vista

Se non ami gli smartwatch perché ti sembrano sempre ingombranti ma non vuoi fare a meno di un prodotto tecnologico a portata di polso, questa smart band risponde a tutte le tue esigenze. Sottile, comoda e perfetta sia per polsi femminili che maschili. Disponibile anche in colorazione nera, è promossa sotto tutti i punti di vista,

Ma ei, l’estetica non è il suo solo punto forte! Ha un display allungato oltre che luminoso e colorato. Con una semplice occhiata puoi sapere cosa accade all’interno del tuo corpo e consultare i vari sensori. Hai a disposizione frequenza cardiaca, rilevatore di temperatura corporea, misuratore di ossigeno nel sangue, monitor del sonno e del ciclo mestruale.

Oltre a questi non ti perdere le 16 modalità sportive, il conta calorie e il suo essere impermeabile. Non ha un GPS indipendente ma puoi collegarlo allo smartphone per non perdere neanche un dato. Così facendo sblocchi altresì le notifiche smart per rimanere aggiornato su chiamate e social.

Cos’altro dirti, per il prezzo che ha è un piccolo affare. Collegati al volo su Amazon per acquistare con un click la tua smart band a soli 17€ e avverare un tuo desiderio.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.