Smart Camera: la sicurezza al 1° posto (spesa bassa)

Tra le varie telecamere dedicate alla sicurezza in casa, la Smart Camera di YI occupa sicuramente un posto di rilievo. Semplicissima da installare, da utilizzare è proprio una favola e con una spesa minima ti regala un sistema di cui difficilmente ne potrai rimanere scontento. Grazie alla promozione in corso su Amazon hai l'occasione di rendere la tua casa un po' una cassaforte con soli 25,59€.

Le spedizioni Prime fanno arrivare il tuo pacchetto subito a casa, appena uno o due giorni e lo scarti.

Smart Camera: essenziale così come semplice da utilizzare

Una smart camera come questa di YI è da prendere seriamente in considerazione: da installare è semplicissima così in 0.2 secondi hai un sistema completamente operativo che ti tiene aggiornato su ciò che succede in casa 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Non ha importanza se sei distante chilometri e chilometri perché con la connessione WiFi hai sempre un occhio vigile sul tuo appartamento e tieni tutto sotto controllo.

Conta che con la lente a 1080 pixel vedi tutto in modo perfetto anche durante le ore notturne dal momento che tra le caratteristiche non manca la visione notturna integrata.

Sono features che amerai fino all'ultimo grido anche:

l' audio bidirezionale con cui ascolti o parli con persone all'interno dell'ambiente;

con cui ascolti o parli con persone all'interno dell'ambiente; il rilevatore di movimento che ti avvisa istantaneamente mediante una notifica se viene rilevato qualcosa di strano.

In conclusione ti faccio sapere che puoi archiviare i filmati sia su MicroSD che sul Cloud se attivi un abbonamento secondario.

Acquista subito la tua Smart Camera firmata YI su Amazon a soli 25,59€. Ti basta avere un abbonamento Prime attivo per riceverla a casa in uno o due giorni senza alcuna spesa aggiuntiva.