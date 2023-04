Smart Defrag 8 PRO: spingi al massimo il tuo PC e risparmia il 49%

Non importa quanto un PC sia realizzato con i componenti moderni e di livello: dopo qualche mese di utilizzo, le sue performance cominceranno gradualmente a calare.

Non si tratta di problemi hardware o di guasti di sorta: l’accumularsi di file temporanei, l’installazione di programmi e i residui della navigazione online, ben presto arrivano a saturare il PC.

La frammentazione dei file, sparsi sull’hard disk, rende le operazioni di apertura degli stessi molto più lente. Che si tratti di un dispositivo utilizzato per lavoro, per gioco o per qualunque altro utilizzo, l’impatto sui tempi di caricamento è devastante.

Il solo avvio di Windows può richiedere svariati minuti, mentre aprire un qualunque programma (anche il più semplice) risulta un vero e proprio dramma.

Smart Defrag 8 PRO? Ottieni la massima velocità dal tuo computer

Di fatto, per ottenere di nuovo prestazioni degne di tale nome, è necessario affidarsi a un apposito strumento. Se è vero che Windows, da diverse edizioni, offre un’utility specifica, questa non si rivela sempre all’altezza dell’attenzione.

Smart Defrag 8 PRO di IObit, in tal senso, rappresenta il passo successivo. Stiamo parlando di uno strumento con un motore di deframmentazione multi-threading, con prestazioni elevate. Il suo funzionamento permette un accesso ai file più rapido, con prestazioni del supporto di memoria migliorate sensibilmente.

Ciò non influenza positivamente solo i software, ma anche e soprattutto l’avvio del computer e il funzionamento standard di Windows.

Configurando la funzione Boot Time Defrag, poi, è possibile intervenire automaticamente sui file presenti nell’hard disk, che vengono dunque gestiti per ottimizzare le prestazioni del PC in uso.

Non solo: Smart Defrag 8 PRO offre soluzioni specifiche anche per i videogiocatori. Con il tool Game Optimize, infatti, è possibile agire in maniera positiva sull’esperienza di gioco, permettendo al software videoludico di rendere al massimo.

E il costo?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere tutti i vantaggi di Smart Defrag 8 PRO con lo sconto del 49%: ciò si traduce in appena 19,99 dollari.

