Smart home: lampadina LED Wi-Fi a 4,99€, adesso su Amazon

Al prezzo di soli 4,99 euro, la lampadina LED con connettività Wi-Fi del marchio LEDVANCE è un regalo per la tua smart home. È merito dello sconto del 50% disponibile in questo momento (non sappiamo fino a quando rimarrà attivo). Questa è una delle migliori occasioni di oggi tra le proposte esclusive della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon.

Lo sconto di Amazon sulla lampadina LED e Wi-Fi di LEDVANCE

Emette una luce calda (2700 K) perfetta per l’ambiente domestico, sostituendo quelle a incandescenza da 60 W, assicurando un notevole risparmio energetico e di conseguenza in bolletta. Inoltre, è dimmerabile, dunque è possibile regolarne l’intensità a piacimento, attraverso un’applicazione su smartphone, impostando routine personalizzate (ad esempio per l’accensione automatica al mattino o per lo spegnimento di notte) oppure chiedendo di farlo ad Alexa o all’Assistente Google. È dotata di attacco E27 standard così da poter essere utilizzata ovunque in casa. Per tutti gli altri dettagli dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Fino allo scadere della promozione costa esattamente la metà: -50% per un prezzo finale di soli 4,99 euro. La disponibilità della lampadina LED e Wi-Fi di LEDVANCE è immediata. Vendita e spedizione (gratuita per chi è in possesso di un abbonamento Prime) sono curate da Amazon, con la consegna prevista entro un giorno per chi effettua subito l’ordine. La durata è garantita per almeno 100.000 cicli di accensione e spegnimento.

Non perdere l’opportunità di partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera. Attenzione: l’evento andrà avanti solo fino a lunedì 25 marzo. Visita amazon.it/springdealdays per trovare l’affare migliore per te.