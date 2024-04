SONOFF MINIR4M con Matter: 4 pezzi a PREZZO STRACCIATO

Amazon propone oggi un doppio sconto sul pacchetto che contiene quattro unità di SONOFF MINIR4M, l’attuatore con Wi-Fi di ITEAD che può essere utilizzato per rendere domotiche le utenze alimentate. Lo smart switch è compatibile con la tecnologia Matter, dunque con i sistemi Google Home, Alexa, Apple Home ed eWeLink per la smart home. Per approfittare dell’offerta in corso non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Doppio sconto per quattro SONOFF MINIR4M

Supporta fino a 10 A di carico, dunque risulta adatto soprattutto per il collegamento degli impianti di illuminazione. È presente la modalità “relè distaccato” con gli stati degli interruttori esterni e del relè separati, così che l’azionamento dell’interruttore esterno non influisca sullo stato del relè. Come si può vedere dall’immagine qui sotto, le sue dimensioni compatte permettono di installarlo all’interno delle scatole a muro, dietro agli interruttori. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità rimandiamo alla scheda del bundle.

Grazie al doppio sconto di oggi puoi acquistare quattro unità di SONOFF MINIR4M al prezzo finale di soli 53,54 euro. Per capire quale sia la convenienza dell’offerta è sufficiente pensare che un singolo pezzo è in commercio a 19,99 euro. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione da Amazon, che assicura la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine. Citiamo infine il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce: 4,7/5 stelle.