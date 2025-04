Smart home: meno di metà prezzo per Shelly Plus 2 PM (-53%)

Nonostante la data, non si tratta di un pesce d’aprile: Shelly Plus 2 PM è in sconto del 53% su Amazon. Si tratta del relè interruttore intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth oltre che di un modulo per la misurazione dei consumi che aiuta così a ottimizzarli e favorisce il risparmio energetico. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta in corso che lo propone a meno di metà prezzo rispetto al listino.

Shelly Plus 2 PM ti aiuta a risparmiare energia

Implementa due canali per l’alimentazione fino a 10 A (massimo 18 A totale), misuratori di potenza indipendenti e funzione di protezione da sovraccarico che limita l’assorbimento. Le dimensioni compatte occupano solo 42x37x16 millimetri, rendendolo adatto al montaggio nelle scatole da parete oltre che dietro alle prese di corrente e agli interruttori della luce. Non manca poi la compatibile con Alexa e Google Home per l’integrazione negli ecosistemi smart home già presenti. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Se lo ordini subito arriverà a casa tua già entro domani e, con l’abbonamento Prime, c’è anche la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 4.200 recensioni è 4,6/5.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il relè interruttore Shelly Plus 2PM con misurazione dei consumi al prezzo finale di soli 18,90 euro, meno della metà rispetto al listino ufficiale, grazie allo sconto del 53% applicato in automatico (non servono coupon da attivare o codici da applicare).