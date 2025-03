Smart home: dispositivi intelligenti Shelly in forte sconto

Segnaliamo il forte sconto su Amazon per Shelly 1PM Mini Gen3, il relè intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth ideale per automatizzare e rendere più efficiente la propria casa. Oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 15,29 euro. La promozione fa parte della Festa delle Offerte di Primavera, evento che terminerà ufficialmente a mezzanotte.

Amazon taglia il prezzo di Shelly 1PM Mini Gen3

È dotato di una componente utile per la misurazione della potenza assorbita, utile per intervenire sui consumi in un’ottica di risparmio. Ha in dotazione un canale da 8 A, supporta l’alimentazione in corrente alternata a 240 V ed è adatto per dispositivi piccoli come quelli elettronici, ventilatori, apparecchi di illuminazione ed elettrodomestici da cucina. Integra inoltre una memoria per l’archiviazione dati, fornendo accesso allo storico per eseguire analisi e confronti. Dai uno sguardo alla scheda del prodotto per saperne di più.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e approfitta del forte sconto sul relè intelligente Shelly 1PM Mini Gen3, acquistandolo al prezzo di soli 15,29 euro. È venduto e spedito direttamente da Amazon. Inoltre, con l’abbonamento Prime attivo, se lo ordini subito hai diritto alla consegna gratuita prevista già entro domani.

C’è anche Shelly Plus 1 a 13,10 euro, con supporto per Alexa e Google Home, che non richiesta uno hub dedicato.

Restando in tema, Shelly BLU Door/Window è il sensore per porte e finestre con misurazione della luminosità e dell’angolo di inclinazione. Lo puoi acquistare in sconto a 16,09 euro.

Concludiamo la carrellata con Shelly AZ Plug, la presa intelligente che oggi l’e-commerce propone in offerta a 22,20 euro.

Ultima chiamata per la Festa delle Offerte di Primavera: come anticipato, l’evento terminerà a mezzanotte. Restano poche ore per cogliere le promozioni in tutte le categorie di Amazon, dall’elettronica all’informatica, dai prodotti per la casa al fai-da-te. Visita la sezione dedicata per trovare l’occasione giusta e per assicurarti un risparmio notevole. Ricorda, l’accesso è libero per tutti, non serve alcun abbonamento.