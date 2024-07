Smart ring: OFFERTA a soli 33 euro per JAKCOM R5

L’attenzione si è concentrata sugli smart ring con la recente presentazione del Samsung Galaxy Ring (non ancora disponibile in Italia), ma forse non tutti sanno che è già possibile acquistare un anello intelligente e con una spesa davvero contenuta: solo 33 euro, grazie allo sconto su Amazon di oggi, per il modello JAKCOM R5. Mettilo al dito e sblocca un mondo di possibilità.

Smart ring: JAKCOM R5, cosa fa l’anello intelligente

I punti di forza di questo dispositivo indossabile sono davvero tanti, a partire dal chip NFC/RFID in grado di interagire con lettori e sistemi di autenticazione, per arrivare ai 128 GB di memoria interna che permettono di sfruttarlo come una sorta di pendrive, per l’archiviazione dei dati. Compatibile con smartphone Android e iOS, può all’occorrenza diventare una sorta di comando a distanza per interagire con il telefono (ad esempio per la fotocamera) ed è realizzato con un materiale ceramico dalla durezza quattro volte superiore a quello di una lega di alluminio. Inoltre, la batteria interna non dev’essere mai ricaricata. Per tutti gli altri dettagli a proposito di funzionalità e caratteristiche, dai uno sguardo alla scheda completa.

Lo smart ring JAKCOM R5 è in sconto su Amazon al prezzo finale di soli 33 euro. Puoi scegliere una delle tre taglie disponibili (le istruzioni in merito a come individuare quella giusta sono riportate nella descrizione): S, M oppure L, la spesa non cambia.

Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella pagina dedicata sull’e-commerce. In questo momento, i dispositivi della categoria hanno attirato l’attenzione del grande pubblico e potrebbe andare a ruba.