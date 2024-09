Il tuo primo smart ring: indossalo approfittando di questo sconto

Si chiama DEKELIFE WDR02-J10 e, con una spesa davvero contenuta, può diventare il tuo primo smart ring. Non devi far altro che attivare il coupon dedicato su Amazon, per comprare questo anello intelligente a un prezzo vantaggioso. Nonostante il suo design compatto ed elegante, integra un vero e proprio concentrato di tecnologia. Scegli la colorazione che preferisci tra Oro e Nero.

Lo smart ring di DEKELIFE è in offerta su Amazon

È leggero, molto leggero: solo 4,7 grammi di peso. Può contare sulla certificazione IP68 che lo rende waterproof, dunque adatto a essere indossato anche al contatto con l’acqua. Tra le funzionalità incluse ci sono quelle per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della qualità del sonno, del livello di saturazione nel sangue e dell’attività fisica. A racchiudere il tutto è un involucro realizzato in acciaio inossidabile anti-ruggine e anti-appannamento, con la superficie liscia che non attira polvere e sporco. La compatibilità per lo scambio dei dati è garantita sia con gli smartphone Android che con gli iPhone. Fai un salto sulla descrizione completa per saperne di più.

Scegli la taglia più adatta a te tra 8, 9 e 10: trovi le istruzioni su come fare e su come prendere le misure correttamente nella scheda del prodotto. Poi, attiva il coupon dedicato per acquistare lo smart ring di DEKELIFE (modello WDR02-J10) al prezzo finale di soli 51,99 euro.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per la logistica: c’è la spedizione gratuita. Se lo ordini ora, entro un paio di giorni al massimo arriverà a casa tua, così da poterlo subito indossare.