Smart TV da 32 pollici a 142€: ACCENDI l'affare su Amazon

Ha tutte le funzionalità di una Smart TV con un prezzo davvero conveniente: è il televisore da 32 pollici del marchio TuTu proposto oggi un sconto su Amazon. Del tutto compatibile con il nuovo digitale terrestre, è pronto per lo streaming dei contenuti da piattaforme come YouTube, Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, RaiPlay e così via.

Lo sconto sulla Smart TV da 32 pollici di TuTu

Lo schermo HD Ready è circondato da bordi ultrasottili, come si può vedere nell’immagine qui sotto. Completano la dotazione il sistema Android TV, gli altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Audio, i tanti ingressi (USB, HDMI, Ethernet ecc.), il telecomando con microfono e Assistente Google integrato, la connettività Wi-Fi e il supporto al mirroring di Chromecast per trasmettere i contenuti dagli altri dispositivi. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 142 euro, la Smart TV da 32 pollici di TuTu è un’ottima scelta per chi cerca un modello economico da mettere in camera da letto, in cucina o anche in salotto. Lo sconto è applicato in automatico. Centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterla alla prova la promuovono con un voto medio pari a 4/5 stelle.

Il prodotto è venduto dallo store ufficiale italiano del marchio e spedito da Amazon. Si può contare sulla consegna gratuita in pochi giorni: chi effettua subito l’ordine riceverà il televisore molto presto direttamente a casa senza spese aggiuntive per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.