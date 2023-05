Smart TV 42" Full HD a meno di 200 euro: occasione Amazon

L’offerta di oggi che ti proponiamo è dedicata a una smart TV di qualità che puoi avere ad un prezzo davvero conveniente.

Su Amazon puoi acquistare la Metz MTC6000, una smart TV da 42 pollici con risoluzione Full HD e sistema operativo Android TV, a soli 199,99 euro invece di 299,99. Risparmi il 33% e hai la spedizione gratuita.

Smart TV 42″ con Android: l’affare lo fai oggi

Metz MTC6000 è una smart TV versatile e funzionale, che ti offre un’ampia gamma di contenuti e applicazioni grazie al sistema operativo Android TV. Puoi accedere a Google Play e scaricare le tue app preferite, come Netflix, YouTube, Prime Video e molte altre. Puoi anche usare il tuo smartphone come telecomando o come fonte per condividere foto, video o musica direttamente sullo schermo della TV.

La qualità dell’immagine è garantita da un pannello LED con risoluzione Full HD 1920 x 1080 pixel, che ti regala colori vividi e contrasti nitidi. La luminosità si adatta automaticamente alle condizioni di luce ambientale, per offrirti sempre la migliore esperienza visiva. Il suono è potente e chiaro, grazie agli altoparlanti integrati da 8 watt ciascuno e alla tecnologia Dolby Digital.

La Metz MTC6000 è dotata di tutte le connessioni necessarie per collegare i tuoi dispositivi preferiti: ha due porte USB, due porte HDMI (di cui una con Audio Return Channel), una porta LAN, una uscita audio ottica digitale e uno slot CI+. Puoi anche connetterti via Wi-Fi o Bluetooth per sfruttare le funzioni smart senza fili.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: la Metz MTC6000 è una smart TV da 42 pollici con Android TV che ti offre tutto quello che cerchi a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.