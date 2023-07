Smart TV 4K Hisense 55": 220€ di SCONTO su Amazon

Scegli un intrattenimento di altissima qualità senza dover per forza spendere una fortuna. Acquista la Smart TV 4K Hisense 55″ a soli 429 euro, invece di 649 euro, su Amazon. Il re degli sconti ti sta invitando a trasformare il tuo intrattenimento in un momento di qualità estrema. Risparmia 220 euro grazie a questa incredibile offerta! Ma devi sbrigarti perché, nonostante la disponibilità sia immediata, le scorte potrebbero terminare in pochissimo tempo.

Se sei un cliente Prime, oltre a risparmiare così tanto, hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate tasso zero selezionando Cofidis al check out. Un’occasione più unica che rara. Grazie al suo display da 55 pollici, questo televisore di ultimissima generazione assicura immagini pazzesche e immersive, con colori vivaci e dettagli incredibili. La tecnologia 4K ti assicura immagini nitide e coinvolgenti.

Smart TV 4K Hisense 55″: tecnologia per tutte le tasche

La Smart TV 4K Hisense 55″ nasce per offrire il massimo della tecnologia a tutti, con prezzi super abbordabili. Oggi, con la promozione di Amazon, addirittura si potrebbe parlare di regalo. Totalmente smart, questo televisore non solo è compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma offre un posto facile e intuitivo per trovare tutte le tue piattaforme preferite. Scopri l’incredibile ecosistema di VIDAA, con accesso rapido e immediato a contenuti e applicazioni globali.

Acquistala ora a soli 429 euro, invece di 649 euro. Risparmi 220 euro se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.