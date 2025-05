Smart TV Android TCL da 32” in offerta a meno di 150€

Non hai una smart TV o la televisione della camera da letto, della sala hobby o della seconda casa è ancora un dispositivo di vecchia generazione? Con l’offerta di oggi su eBay hai la possibilità di acquistare la smart TV TCL Serie S54 con il 23% di sconto. Approfitta ora dell’offerta.

3 ragioni per scegliere la smart TV TCL Serie S54

Intrattenimento smart a portata di mano

Immagini vivide con HDR e colori realistici

Wi-Fi integrato e connettività completa

La smart TV perfetta per ogni stanza della tua casa

Il bello di questi dispositivi non è solo nella dimensione tecnologica, ma anche in quella estetica. La smart TV TCL Serie S54 è infatti una di quelle televisioni sottili e con un design elegante senza bordi che oltre a restituirti una visione migliore, contribuisce ad arredare in modo sobrio e originale ogni stanza della tua casa.

Dal punto di vista tecnologico puoi contare non solo sul sistema operativo Android TV, ma anche sull’integrazione con Google Home e il supporto a Google Assistant per gestire la tua televisione anche con la voce. Ma l’aspetto più interessante della smart TV TCL Serie S54 è che ha una risoluzione video HD con colori vividi, dettagli definiti e contrasti migliorati. Anche l’audio non è da meno con la tecnologia Dolby Audio che ti regala suoni chiari, ricchi e potenti.

Inoltre puoi decidere di ascoltare l’audio sia dalla TV che dalle cuffie, così da non perderti nulla mentre magari sei in cucina e il resto della famiglia è in soggiorno davanti alla televisione.

Ideale per chi…

Vuole una seconda TV per cucina o camera da letto

Cerca una TV semplice e intuitiva per tutta la famiglia

Vuole portare lo streaming ovunque

A questo prezzo, 146,99€ con il 23% di sconto, l’acquisto della smart TV TCL Serie S54 è una vera occasione da non perdere.