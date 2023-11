Smart TV Hisense 32" a soli 169€: è il Black Friday Amazon

Questa è la tua occasione se avevi necessità di acquistare una Smart TV ideale per piccoli ambienti come monolocali, camere da letto o cucine: questa TV di Hisense da 32 pollici è in offerta per la settimana del Black Friday di Amazon ed è tua a soli 169 euro invece di 209. E non temere perché non le manca niente.

Smart TV Hisense 32 pollici in offerta Black Friday

Con una nitida risoluzione di 1366 x 768, il pannello LED HD Ready da 32 pollici offre immagini chiare e dettagliate per un’esperienza visiva coinvolgente. Goditi i tuoi programmi, film e contenuti preferiti con una qualità visiva che ti sorprenderà.

La Smart TV Hisense è dotata del sistema operativo VIDAA 4.2, che ti offre un accesso intuitivo e veloce a una vasta gamma di contenuti. Grazie ai controlli vocali Alexa integrati, puoi gestire la tua TV con semplici comandi vocali. Con il Wi-Fi integrato, la connessione alla rete è facile e veloce, consentendoti di accedere a servizi di streaming popolari come Prime Video, Netflix e RaiPlay direttamente dal tuo telecomando.

L’audio non è da meno, con un sistema da 12W 2 dotato della tecnologia DTS Virtual-X, che ti regalerà un’esperienza sonora avvolgente e di alta qualità. Che tu stia guardando film d’azione, serie TV o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, l’audio nitido e potente aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento.

Inoltre, la Smart TV Hisense è equipaggiata con un sintonizzatore Digitale Terrestre T2 Satellitare S2 HEVC 10, garantendo la compatibilità con gli switch off di ultima generazione. Con la certificazione lativù, puoi goderti i tuoi programmi preferiti con una qualità di ricezione impareggiabile.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta del Black Friday. Acquista ora la Smart TV Hisense da 32 pollici su Amazon a soli 169 euro e trasforma il tuo spazio in un centro di intrattenimento di prima classe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.